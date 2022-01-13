Чиновник из Ингушетии Хадзиев извинился перед главой Чечни Кадыровым после ультиматума

Экс-начальник Управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и народом республики за свое недавнее заявление. Об этом сообщается в Instagram-профиле «Грозный-Информ».

Речь об извинении перед сторонниками, которое Хадзиев приносил после того, как обнял Кадырова на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева.

Вскоре Кадыров выступил с обращением к правительству и народу соседней Ингушетии с требованием предъявить ему обвинения от ингушского народа. На это отводилось три дня. Инцидент произошел в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава Чечни затронул вопрос помощи соседней Ингушетии, сказав, что ингуши и чеченцы остаются братьями, и нецензурно выругался в адрес тех, кто считает иначе.

Однако 12 января Хадзиев заявил, что признал свою вину и отдельно попросил прощения у Кадырова за свои слова. Приносил извинения чиновник на ингушском языке.

В социальных сетях допустили, что таким образом Хадзиев отреагировал на ультиматум главы Кадырова ингушам.

Резонансное заявление Хадзиевым было сделано после поездки в Грозный на свадебное торжество.

Ранее Кадыров предложил ингушам выбор между законодательством России и шариатом.