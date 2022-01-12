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МИД Британии призвал Москву к деэскалации ситуации

Глава МИД Британии Трасс призвала Москву к деэскалации ситуации и началу переговоров

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава британского МИД Элизабет Трасс по итогам заседания Совета Россия — НАТО призвала Москву к деэскалации ситуации и началу конструктивных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что произойдет дальше, будет принципиально важным с точки зрения мира и безопасности в Европе. Единственный возможный путь вперед заключается в том, чтобы Россия предприняла усилия по деэскалации и приняла участие в конструктивных переговорах», — заявил Трасс.

Она добавила, что «Россия нарушает свои обязательства недавними действиями на границе с Украиной» и воссоединением с Крымом, состоявшимся в 2014 году.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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