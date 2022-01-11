Политолог объяснил молчание Назарбаева на фоне кризиса в Казахстане

Молчание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время беспорядков в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, первый президент Казахстана может пребывать в коме или находиться в каком-нибудь ином состоянии утраты связи с реальностью.

«Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», — подчеркнул Калачев.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает Калачев, тогда он находился в нормальной форме, хотя в Казахстане обсуждались возможное ухудшение состояния его здоровья и вероятное онкологическое заболевание.

«Но проблемы с онкологией копятся постепенно, ход болезни предсказуем, не очень понятно, как он вдруг неожиданно совершенно в предновогодние дни утратил дееспособность», — заключил эксперт.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации и сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.