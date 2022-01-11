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Российский аналитик отреагировал на заявление экс-главы МИД Польши Сикорского

Аналитик РАН Блохин осудил заявление экс-главы МИД Польши с угрозой «дать по яйцам»

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Лидеры России. Политика/YouTube

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН) Константин Блохин заявил, что осуждает недавние слова евродепутата от Польши и бывшего главы польского МИД Радослава Сикорскогою с угрозой в адрес РФ. Об этом сообщает RT.

Стало известно, что накануне экс-глава Министерства иностранных дел Польши Сикорский после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова пригрозил «врезать по яйцам» России.

Как считает Блохин, подобным заявлением евродепутат показал, на каком «высоком» уровне находится политическая культура.

«Если такие депутаты такого уровня работают, то, видимо, и политика Польши ведется в таком же ключе. Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы», — подчеркнул эксперт.

Также Блохин заметил, что реакция свидетельствует о наличии болевых точек у Польши при взаимодействии с другими странами, в том числе с Россией.

«Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза», — обратил внимание он.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила Сикорскому, пригрозившему «врезать по яйцам» России.

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