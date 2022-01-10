Путин и Рахмон провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуации в Казахстане и Афганистане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств отметили своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства, говорится в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Рахмон во время беседы затронули обстановку в Афганистане, в частности, ситуацию на таджикско-афганской границе. Уточняется, что президенты условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в ходе онлайн-сессии ОДКБ, что в Центральной Азии есть спящие ячейки террористических организаций.

Глава государства заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана. По его словам, на границах Таджикистана сосредоточено до шести тысяч боевиков, готовых атаковать границу альянса ОДКБ.