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CNN: в ситуации с Казахстаном Россия показала способность оперативно мобилизовать большие силы

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Снимок с видео/Министерство обороны России/ТАСС

Из ситуации с Казахстаном президент России Владимир Путин вышел более сильным, чем был до этого, заявил в своем репортаже корреспондент CNN Фред Пляйтген.

Он обратил внимание, что российское Минобороны быстро и эффективно смогло мобилизовать большие силы миротворческого контингента.

По его словам, российские военные «за считаные часы» мобилизовали бронетехнику, а также 3 тыс. десантников, используя 70 самолетов.

«Определенно, здесь, в этом регионе, было сделано довольно серьезное заявление, которое, несомненно, продемонстрировало, что Владимир Путин очень даже способен быстро перебросить войска и сделать так, чтобы эта армия действовала эффективно и незамедлительно», — сказал журналист.

Как отметил корреспондент, российская сторона также показала, что у нее есть сфера влияния в Казахстане и что местные власти находятся в тесных союзных связях с Россией, а в определенных случаях даже зависят от России.

Ранее сообщалось, что США потребовали объяснений у Казахстана по поводу обращения за помощью к ОДКБ.

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