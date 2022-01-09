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Названа предварительная дата видеоконференции лидеров стран ОДКБ

Пресс-служба правительства Армении: видеоконференция лидеров стран ОДКБ пройдет 10 января

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РИА «Новости»/Telegram

Видеоконференция с участием лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вероятно, состоится в понедельник, 10 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра», — уточнили представители пресс-службы.

В настоящий момент примерная дата начала переговоров, в которых примут участие лидеры стран, не называется.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Казахстана.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина за содействие в ликвидации погромов в Казахстане.

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Протесты в Казахстане
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