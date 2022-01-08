В Белом доме ответили на возмутившие Москву заявления про Казахстан

Возмутившие Москву заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на грядущих переговорах с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель американской администрации.

Ранее Белый дом отверг причастность США к событиям в Казахстане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. Он заявил, что Вашингтон обеспокоен режимом ЧС в Казахстане и призывает власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты.

«Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — сказал Блинкен о роли ОДКБ в ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что направление миротворцев ОДКБ в Казахстан законно, а реакция США «хамская».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.