МИД прокомментировал сообщения о пострадавших россиянах в Казахстане

В МИД России заявили, что граждане России не пострадали в ходе протестов в Казахстане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что административные здания в Алма-Ате очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны, а город возвращается к привычной жизни.

Ранее сотрудник больницы №7 в Алма-Ате рассказал о вторжении боевиков в медучреждение. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. По его словам, они потребовали, чтобы врачи оказали помощь раненым боевикам.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.