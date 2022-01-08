В Кремле прокомментировали возможную встречу по ситуации в Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, когда может состояться видеоконференция лидеров стран — участниц ОДКБ по поводу ситуации в Казахстане. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Токаев проинформировал Путина о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. Президенты обменялись мнениями по предпринимаемым мерам по наведению порядка в Казахстане.

По мнению главы Казахстана, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. Он предложил провести встречу в формате видеоконференции в ближайшее время.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.