США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Европе

США могут обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, речь идет об обсуждении масштабов военных учений, числа американских войск в странах Балтии и Польше, а также о предварительном уведомлении о передвижении российских ракет «Искандер» в Калининграде, между Польшей и Литвой.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия должна быть более прозрачной в вопросе военных маневров. Об этом она сообщила на пресс-конференции глав МИД стран НАТО.

Трасс добавила, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины и любое вторжение станет «огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену».

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи видеоконференции глав МИД военно-политического блока, что альянс не будет идти на компромисс с Россией по вопросу выбора оборонных союзов.

Он отметил, что НАТО не собирается искать компромисс по базовому принципу, согласно которому, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.