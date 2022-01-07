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Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по оборонным союзам

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи видеоконференции глав МИД военно-политического блока, что альянс не будет идти на компромисс с Россией по вопросу выбора оборонных союзов.

Он отметил, что НАТО не собирается искать компромисс по базовому принципу, согласно которому, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.

Ранее Столтенберг отметил, что НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины, и поэтому считает важным диалог с Россией.

Постоянное представительство США при НАТО сообщало о том, что в преддверии Совета Россия-НАТО главы МИД стран альянса призвали соблюдать дипломатические принципы в отношениях с Москвой.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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