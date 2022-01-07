Макрон планирует новые переговоры с Путиным в скором времени

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что снова намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, разговор двух глав государств состоится по телефону в скором времени. Макрон рассказал об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Франция продолжает обмен мнениями с Россией», — подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, у него уже было две продолжительных телеконференции с участием президента РФ и вскоре стоит ждать новых переговоров.

Точная дата предстоящего телефонного разговора Макрона и Путина пока не называется.

Телефонный разговор с Путиным у французского главы государства был 21 декабря прошлого года. Тогда стороны обсудили проекты российских документов о гарантиях безопасности.

Также в Кремле оценили перспективу новых встреч Путина с Байденом и Макроном.