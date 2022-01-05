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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Стало известно, сколько полицейских и гражданских пострадало в Алма-Ате

В результате незаконных митингов в Алма-Ате пострадали 190 человек

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В больницы в Алма-Ате после незаконных митингов обратились 190 человек: 137 полицейских и 53 гражданских. Об этом сообщается на сайте Управления общественного здоровья Алма-Аты.

«Из них 150 были доставлены скорой помощью и 40 по собственному желанию», — уточнили в ведомстве.

По последним сведениям, семь пострадавших сейчас находятся в реанимации, в том числе четверо сотрудников полиции.

5 января стало известно, что в Алма-Ате возобновились незаконные митинги.

Протесты в Казахстане из-за цен на газ начались в Мангистауской области республики. В 2021 году его розничная цена в регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала 2022 года на местных заправках цены выросли в два раза — до 120 тенге за литр (приблизительно 21 рубль).

На фоне последних событий, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
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