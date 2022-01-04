В США назвали способ заставить Россию и Китай уважать Байдена

США следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы заставить Россию и Китай уважать американского президента Джо Байдена. Об этом заявил бывший спичрайтер бывшего президента Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене», — написано в статье.

Макгерн считает, что Вашингтон на данный момент не способен убедить Пекин и Москву отказаться от выбранного внешнеполитического курса, что указывает на отсутствие у Байдена авторитета среди мировых лидеров.

Автор статьи напомнил, что президента (годы правления — 1981 — 1989 гг.) Рональда Рейгана сначала тоже не воспринимали всерьез. Все изменилось, когда он уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года. Кроме того, Рейган использовал давление на руководство СССР агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан, отметил Макгерн.

Он считает, что Байдену следует брать пример с Рейгана.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси призвал судить бывшего президента США Дональда Трампа.