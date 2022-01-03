В Европе раскритиковали формат переговоров Путина и Байдена

Последние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в очередной раз продемонстрировали, что Европу исключили из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», — заявила глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель перед переговорами Путина и Байдена.

При этом лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер потребовал включить Евросоюз в переговорный процесс об архитектуре безопасности в качестве одной из наиболее заинтересованных сторон.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в ночь на 31 декабря.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских страны, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.