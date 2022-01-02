В России ответили на обвинения России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО

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Депутат Белик: Запад дает Украине обещания о НАТО, используя ее как рычаг давления на Россию

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявления бывшего советника экс-президента Украины Виктора Ющенко Валерия Ивасюка о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.

Парламентарий заявил, что Запад превращает в рычаг давления на Россию то, что «украинские политики рассматривают как надежду». По мнению политика, Запад пытается сделать Украину мнимым членом Североатлантического альянса, при этом Украине постоянно обещают «заветное присоединение» к НАТО.

«Украина как агрессивный сосед России, действующий по команде извне, очень выгодна странам НАТО», — считает Белик.

Между тем, подчеркнул дипломат, перспектива размещения американских войск на Украине угрожает не только безопасности России, но и благополучию каждого россиянина, поэтому действия президента Владимира Путина направлены на выстраивание стратегической стабильности и недопущение пересечения этих красных линий.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что «проползание» НАТО на Украину угрожает безопасности России.

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