В Госдуме заявили об изменениях Украины, угрожающих безопасности России

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украину превращают в квазичлена НАТО, создавая угрозу безопасности России, для достижения стратегической стабильности РФ важно продолжать диалог со странами Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я приветствую и поддерживаю все шаги, предпринимаемые нашим президентом в части выстраивания диалога со странами НАТО и достижения стратегической стабильности, потому что фактически сегодня мы видим, что, несмотря на заверения наших западных коллег, Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса», — подчеркнул Белик.

Таким образом, парламентарий прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, который состоялся накануне.

По словам Белика, несмотря на то, что Украина не является членом Североатлантического альянса, государства Запада «используют ближайшего соседа России, как плацдарм для геополитического и военного давления на РФ».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что переговоры Байдена и Путина являются одним из этапов двухсторонних отношений.