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В Госдуме считают переговоры Путина и Байдена новым этапом двухсторонних отношений

Замглавы комитета Госдумы Затулин: США не выгоден конфликт, в который их втягивает Украина

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись накануне, является одним из этапов двухсторонних отношений. Такое мнение высказал РИА «Новости» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Тот разговор, который состоялся между Путиным и Байденом, является этапом, не конечным результатом, и не мог бы быть таковым. Мне кажется, что для США в сегодняшней ситуации большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, он им невыгоден в данном случае, у них есть другие проблемы», — сказал Затулин, поясняя, что речь идет об взаимоотношениях с Китаем.

Политик полагает, что это и другие обстоятельства требуют от западных стран осторожности. Поэтому, отметил он, Байден «не хочет жертвовать своим, в чем-то допустить ухудшения своих позиций».

В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

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Отношения России и США
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