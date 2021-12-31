В Госдуме считают переговоры Путина и Байдена новым этапом двухсторонних отношений

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись накануне, является одним из этапов двухсторонних отношений. Такое мнение высказал РИА «Новости» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Тот разговор, который состоялся между Путиным и Байденом, является этапом, не конечным результатом, и не мог бы быть таковым. Мне кажется, что для США в сегодняшней ситуации большой конфликт, в который бы оказались втянуты страны Запада на стороне Украины, он им невыгоден в данном случае, у них есть другие проблемы», — сказал Затулин, поясняя, что речь идет об взаимоотношениях с Китаем.

Политик полагает, что это и другие обстоятельства требуют от западных стран осторожности. Поэтому, отметил он, Байден «не хочет жертвовать своим, в чем-то допустить ухудшения своих позиций».

В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Путин в ответ указал, что антироссийские санкции станут серьезной ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Он также подчеркнул важность совместной работы с США, результатом которой должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.