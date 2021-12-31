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«Слуга народа» может пойти на следующие выборы с новым названием

Источник: Зеленский хочет переименовать свою партию «Слуга народа»

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос переименования своей партии «Слуга народа» к следующим парламентским выборам. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники, близкие к окружению украинского лидера.

Как рассказали источники, она может стать «партией Зеленского» или получить другое похожее название с фамилией президента. Это решение связано с анализом данных социологии: рейтинг украинского лидера оказался заметно выше, чем у «Слуга народа».

При этом к следующим парламентским выборам в составе партии будут присутствовать не все члены фракции.

«Вообще действующих депутатов Рады из фракции «Слуг народа» в списке будет немного. Постараются подобрать максимально не зашкваренный состав. Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», — пояснил источник издания.

В рейтинге электоральных предпочтений партия «Слуга народа» уступила фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Последнюю поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а партию Зеленского — 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

На третьем месте по предпочтению стала партия «Батькивщина», за которую готовы проголосовать 6,2% респондентов и 9,1% среди уже определившихся с выбором. На четвертом – «Оппозиционная платформа – За жизнь» также высказались 6,2% опрошенных и 9% уже определившихся.

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