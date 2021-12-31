В Венгрии оценили переговоры Путина и Байдена

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что от результатов переговоров с участием РФ и США зависит безопасность в Центральной Европе. Об этом сообщает RT.

По его словам, Будапешт позитивно оценивает прямой диалог глав государств России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком — это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие — это к лучшему для нас. Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Россией служат нашим интересам безопасности», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто обратил внимание, что прямые переговоры между президентами США и РФ очень важны, так это поможет в разрешении проблем, возникшим, в том числе, в Венгрии.

Переговоры американского и российского лидеров начались 30 декабря.

Также в Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена.