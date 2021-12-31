Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Скончался 96-летний режиссер Владимир Гориккер 11:18
Юристы напомнили о штрафах за шум в новогоднюю ночь 11:09
Захарова рассказала о своем увлечении кукольным домом 11:08
«Рано закрывать все»: Фетисов о переносе Олимпиады в Пекине 11:05
Дендролог предупредил о неожиданной опасности живых новогодних елей 11:03
Захарова отказалась смотреть «Иронию судьбы» от Netflix 10:58
Лавров подтвердил готовность Москвы защищать граждан России в Донбассе 10:56
Американские ученые узнали, как предотвратить развитие деменции 10:56
Пелагея подыскала работу победителю нового «Голоса» 10:51
Захарова рассказала об «антикорпоративе» в МИД 10:47

В Венгрии оценили переговоры Путина и Байдена

В МИД Венгрии заявили, что переговоры РФ и США служат интересам безопасности в Европе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что от результатов переговоров с участием РФ и США зависит безопасность в Центральной Европе. Об этом сообщает RT.

По его словам, Будапешт позитивно оценивает прямой диалог глав государств России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы в Центральной Европе усвоили уроки истории: когда есть конфликт между Западом и Востоком — это плохо для Центральной Европы, а если отношения хорошие — это к лучшему для нас. Прямые переговоры между Соединенными Штатами и Россией служат нашим интересам безопасности», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто обратил внимание, что прямые переговоры между президентами США и РФ очень важны, так это поможет в разрешении проблем, возникшим, в том числе, в Венгрии.

Переговоры американского и российского лидеров начались 30 декабря.

Также в Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть