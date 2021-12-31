В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что предновогодние телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена — это сверка часов по гарантиям безопасности, сообщает РИА «Новости».

«То, что за последний месяц состоялся второй разговор президентов России и США, говорит о том, что в Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности», — заявил Джабаров.

Он отметил, что второстепенные западные политики из стран НАТО давали комментарии по переговорам Путина и Байдена, однако «тяжеловесы НАТО», такие как Франция, Англия и Германия, избегали в комментариях острых тем.

«А вот страны, которые ничего не решают, зато пыжатся, или как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, вот они очень много говорили, что надо учитывать их интересы, что Россия не должна вмешиваться по теме продвижения НАТО», — отметил Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден завершили переговоры.