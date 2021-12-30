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Песков объяснил позднее время переговоров Путина и Байдена

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Reuters/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива проведения переговоров с участием главы государства Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена выдвинута РФ. Об этом представитель Кремля рассказал на ежедневном брифинге с журналистами.

Разговор президентов России и США, как предполагается, начнется в 23.30 мск 30 декабря.

У Пескова спросили, почему выбрано такое время для диалога Путина и Байдена.

«Время вполне нормальное с учетом разницы во времени. Вы знаете, что позднее время для президента никогда не было проблемой. Цель разговора очень понятная, продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня...» — объяснил Песков.

По его словам, инициатива переговоров принадлежит Путину.

Также пресс-секретарь президента РФ пояснил, что итоги переговоров не могут привести к отмене консультаций двух стран по безопасности и стратегической стабильности.

Объясняя важность новых переговоров, Песков напомнил, что на повестке дня стоит много актуальных тем, в том числе о гарантиях безопасности.

Ранее Белый дом США раскрыл, о чем Байден поговорит с Путиным перед Новым годом.

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Отношения России и США
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