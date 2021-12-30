Посол КНР Ханьхуэй заявил, что сотрудничество РФ и Китая позволит сдерживать Запад

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Китаю и России надо углублять стратегическое сотрудничество для противостояния давлению Соединенных Штатов и Запада. Об этом сообщает «Известия».

«США вместе со своими западными союзниками оказывают на Китай и Россию давление на всех фронтах — в политической, экономической, военной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, науки и техники, осуществляя «экстерриториальную юрисдикцию» и произвольно применяя санкции против правительственных ведомств, предприятий и персонала обеих стран в попытке сдержать развитие Китая и России», — сказал Ханьхуэй.

По его словам, Пекин и Москва должны продолжить стратегическое сотрудничество «спина к спине», укрепляя практическую часть в разных сферах. Только при активном взаимодействии, как считает Ханьхуэй, получится продуктивно отвечать на действия Запада и Вашингтона.

Также посол КНР в РФ заметил, что в торговой и экономической сферах стоит продвигать взаимодействие в сфере инвестиций, сельского хозяйства, цифровой экономики и других сфер.

«В сфере гуманитарного сотрудничества предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх между главами Китая и России позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт на зимних Играх в Сочи и Пекине», — обратил внимание дипломат.

Ранее сообщалось, что Китай поддержал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о попытках Запада доминировать в мире.