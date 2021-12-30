Депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее президент РФ Владимир Путин, на тех, кто получил его по праву рождения. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать Конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

В рамках проекта закона вводится институт прекращения российского гражданства, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Также расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления.