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Болтон назвал фундаментальные ошибки Запада в отношениях с Россией

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Maxim Shemetov/Reuters

Запад сделал две фундаментальные ошибки в отношениях с современной Россией, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей статье для издания 19fortyfive. По его словам, одной из них стало бесконтрольное расширение НАТО, создавшее «серую зону».

«В понятной спешке прибавить к числу стран НАТО, которые вернулись на свои законные места на Западе, Америка, в частности, не смогла очертить, где закончится расширение. Можно спорить, где должна быть эта конечная точка, но, не решив вопрос явно, мы создали «серую зону» — двусмысленность, которую сейчас использует Россия. Сегодня мы и страны «серой зоны», такие как Украина, расплачиваемся за это», — отметил Болтон.

Второй же ошибкой, по мнению бывшего сотрудника Белого дома, стало то, что слишком многие жители Европы посчитали установление относительного мира на континенте после Второй мировой войны заслугой Евросоюза, а не НАТО.

«Это все фантастика. Европа была тесно связана с НАТО в целях безопасности. Политическая реадмиссия Германии на Запад произошла через НАТО задолго до того, как сверхдержава ЕС обратилась ко всем, кроме своих богословов и прислужников <…> ЕС не выиграл холодную войну, и его непропорциональная роль в отношениях с Россией сегодня мешает решимости Запада», — указал Болтон.

С точки зрения экс-советника, неадекватное планирование расширения НАТО вкупе с заблуждениями внутри Евросоюза в итоге препятствовали созданию последовательной стратегии против России.

«Кремль не страдал такой инвалидностью и теперь требует многочисленных гарантий безопасности от НАТО и США, охватывая не только Восточную Европу, нынешний эпицентр кризиса, но и республики Центральной Азии», — подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что в США призвали разместить армию на Украине по принципу ротации.

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