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Посол Украины сообщила о подготовке «плана Б» на случай провала переговоров с Россией

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Global Look Press

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Lb.ua сообщила о подготовке совместно со странами Запада запасного плана для «сдерживания России от возможного вторжения на Украину».

«Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над «вариантом А» — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к «варианту Б», к которому тоже все активно готовятся», — сказала она, не раскрыв подробностей о том, что из себя представляет «план Б».

В то же время, по словам Маркаровой, США находится в контакте с Россией для того, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом плане. Украинский дипломат заверила, что для США война не является желаемым развитием событием. При этом, по ее словам, Вашингтон готов поддерживать «суверенитет Украины».

«В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться», — заключила посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о намерении РФ «вторгнуться на Украину» заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

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