Путин заявил, что члены СНГ справляются с пандемией лучше других стран

Президент России Владимир Путин заявил, выступая на неформальном саммите Содружества независимых государств, что его участники справляются с пандемией коронавируса лучше других стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что в СНГ укрепили и развили общие коммуникации и предприятия, доставшиеся участникам после распада СССР.

«Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии <...> нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира», — сказал российский лидер.

Кроме того, он пригласил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассказать гостям встречи о дальнейшей работе по борьбе с коронавирусом.

На том же саммите Путин назвал создание СНГ в 1991 году оправданным шагом.

До этого сообщалось, что в СНГ появилась совместная система связи вооруженных сил, позволяющая обмениваться информацией и координировать взаимодействие между армиями.