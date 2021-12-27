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В МИД отреагировали на дело против главы Минтранса Савельева на Украине

Захарова считает недопустимыми обвинения в адрес главы Минтранса РФ из-за рейсов в Крым

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны генеральной прокуратуры Украины в адрес главы Минтранса России и его зама в якобы организации незаконной переправки людей через границу двух стран недопустимы. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Обратили внимание на сообщение Генпрокуратуры Украины о направлении Министру транспорта России и его заместителю уведомления о том, что они подозреваются в организации незаконной перевозки лиц через украинскую границу. Им вменяется в вину обеспечение авиасообщения с российским Крымом, перевозка туда пассажиров и грузов», — уточнила Захарова.

По ее словам, Киев нарушает основополагающие принципы международного права, которые закреплены Уставом ООН. Речь о суверенном равенстве государств и невмешательстве в их внутренние дела.

«Киевские власти не могут смириться с результатами своей собственной националистической и русофобской политики. Государственный переворот февраля 2014 года, осуществленный в Киеве при поддержке Запада, привел к власти радикалов, уничтожающих в стране всё русское, русских и русскоязычных», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что Крым вошел в состав РФ 7 лет назад на законных основаниях по итогам референдума.

Несмотря на результаты референдума, Киев принял ряд ограничений против Крыма, введя, в том числе, экономическую и энергетическую блокаду, сказала Захарова.

В начале августа суд Украины арестовал 13 самолетов Airbus российского авиаперевозчика, который осуществляет полеты в Крым.

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