В Тульской области отреагировали на сообщения о новом главе МЧС

Власти Тульской области прокомментировали сообщения о возможном назначении губернатора региона Алексея Дюмина главой МЧС, передает издание «Подъем».

Руководитель пресс-службы правительства региона Ольга Кирюнина сказала, что не может подтвердить эти сообщения.

Она уточнила, что у администрации нет такой информации.

Ранее Telegram-канал Readovka со ссылкой на информированный источник сообщил, что новым министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям станет губернатор Тульской области Алексей Дюмин, о его назначении официально будет объявлено в ближайшее время.

Дюмин ранее работал личным адъютантом президента России Владимира Путина, когда тот был премьер-министром, руководил операцией по возвращению Крыма. С февраля 2016-го он занимал должность и.о. губернатора Тульской области, в сентябре стал главой региона официально.