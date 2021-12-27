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Песков прокомментировал новость о подготовке в Кремле к президентским выборам 2024 года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к выборам 2024 года является «сутью ежедневной работы». Об этом представитель Кремля сообщил на ежедневном брифинге с журналистами.

«Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля не уточнил, по каким направления ведется подготовка к выборам.

В конце ноябре сообщалось, что президент РФ Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году. Глава государства отказался считать свое переизбрание «целью для России», однако отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.

Также Песков говорил, что Путин еще не определился с преемником. Пресс-секретарь главы государства сказал, что «на рабочем уровне никакой темы транзита нет», у президента очень много дел, в частности ситуация с коронавирусом в стране.

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