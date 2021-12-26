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Песков назвал «вопросом жизни и смерти» для России продвижение НАТО на восток

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность РФ находится под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток.

По его словам, Россию «методично обманывали» на протяжении двух последних десятилетий или даже дольше.

«Причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — сказал Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что движение НАТО на Украину, а также в другие республики бывшего СССР, например, Молдавию и Грузию, это фактически «вопрос жизни и смерти» для России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если США и НАТО откажутся давать гарантии безопасности Москве, то ответ Кремля может быть самым разным.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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