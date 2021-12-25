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Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего Украины

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РИА «Новости»

Посольство США в Киеве поздравило Украину с 30-летней годовщиной отставки с поста президента СССР Михаила Горбачева и последнего дня Советского Союза. Об этом диппредставительство написало в своем Twitter.

По словам представителей посольства, отношения между США и Украиной сейчас «прочнее, чем когда-либо».

«Поскольку мы работаем вместе, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины и построить евроатлантическое будущее Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине данные своей разведки, чтобы предотвратить возможное вторжение со стороны России. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Американские власти обсуждают возможность отправки на Украину ранее предназначенных афганским военным вертолетов и другой военной техники, а также дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

Издание пишет, что информация разведки США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, чтобы украинские военные могли предотвратить атаку.

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