Присоединение Крыма к России является торжеством справедливости и подлинной демократии, заявила в беседе с РИА «Новости» сенатор от республики Ольга Ковитиди.

«История Крыма — это история референдумов, история возвращения домой, в Россию. Воссоединение Крыма с Россией — это торжество справедливости и подлинной демократии», — сказала она.

По мнению Ковитиди, в составе России права человека в Крыму защищены не декларированием демократических ценностей, а конкретными гарантиями и поступками.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что жителям Крыма невозможно было отказать в защите после переворота на Украине в 2014 году.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.