Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стала известна сумма ущерба от пожара в гипермаркете «Лента» в Томске 14:49
Путин отметил важность поддержи народной культуры 14:48
Путин: власти Украины ежедневно отдают приказы стрелять по Донбассу 14:47
Тутберидзе заявила, что путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой 14:46
Путин выступил «адвокатом» Деда Мороза 14:44
Путин рассказал, как повлияет запуск ВСМ на авиасообщение между Москвой и... 14:43
Астрономы наблюдали выброс из черной дыры, в 16 раз превысивший диаметр Луны... 14:42
Путин призвал Запад дать гарантии безопасности России 14:36
Путин рассказал, от чего зависит будущее Донбасса 14:27
Туриченко объяснил, почему «Иванушки» редко встречаются вне работы 14:26

Путин: Зеленский попал под влияние радикалов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

«Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их (законы) исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов , как на Украине говорят, «нациков».

Путин отметил, что России не дают работать с теми, кто хочет в «добрососедском» ключе сотрудничать с РФ, однако эти силы и этих людей уничтожают.

«Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит Конституции Украины, или просто убийства на улице», — заявил президент.

Глава государства напомнил о событиях в Одессе в мае 2014 года и подчеркнул, что на Украине «никто и пальцем не шевельнул», чтобы найти виновных в гибели людей в Доме профсоюзов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть