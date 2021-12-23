Путин: Зеленский попал под влияние радикалов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

«Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их (законы) исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов , как на Украине говорят, «нациков».

Путин отметил, что России не дают работать с теми, кто хочет в «добрососедском» ключе сотрудничать с РФ, однако эти силы и этих людей уничтожают.

«Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит Конституции Украины, или просто убийства на улице», — заявил президент.

Глава государства напомнил о событиях в Одессе в мае 2014 года и подчеркнул, что на Украине «никто и пальцем не шевельнул», чтобы найти виновных в гибели людей в Доме профсоюзов.