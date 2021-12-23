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Путин проведет большую пресс-конференцию 23 декабря

Президент Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию с представителями СМИ 23 декабря

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Михаил Терещенко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 23 декабря проведет ежегодную большую пресс-конференцию, 17-ю по счету.

В этом году мероприятие пройдет в формате оффлайн, в Манеже. На него пригласили 507 представителей СМИ. Начало запланировано на 12.00 мск.

В прошлом году глава государства не смог вживую пообщаться с журналистами из-за пандемии коронавируса. Он находился в своей резиденции в Ново-Огарево и по видеосвязи отвечал на вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей пресс-конференции предусмотрен формат свободного общения Владимира Путина с журналистами. Он также раскрыл, по какому принципу осуществлялся выбор зарубежных СМИ, которые получили аккредитацию — большинство из них постоянно находятся «на связи» с Кремлем.

Накануне Песков сообщил, что журналисты, представляющие СМИ-иноагентов смогут как поприсутствовать на пресс-конференции президента России Владимира Путина, так и задать вопрос главе государства.

Представитель Путина подчеркнул, что решение об очном проведении пресс-конференции глава государства принял сам. По его словам, президент находит такой формат наиболее эффективным.

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