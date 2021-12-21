Столтенберг предложил провести саммит России и НАТО «как можно скорее»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что заседание России и НАТО пройдет в 2022 году, сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия — НАТО как можно скорее в новом году», — отметил Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дальнейшее продвижение НАТО к границам Российской Федерации будет рассматриваться Москвой как пересечение «красной линии».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.