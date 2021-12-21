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Путин напомнил США об уничтожении Югославии

Путин напомнил США об уничтожении Югославии и Ирака и вторжении в Сирию

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Reuters

Президент России Владимир Путин напомнил США, как они уничтожили Югославию и вошли в Ирак и Сирию. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«Наши партнеры, так назовем, США, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, за тысячи километров от своей национальной территории, делали наиболее жесткие вещи без всякой санкции СБ ООН. Югославию бомбили — под каким предлогом?», — задался вопросом российский лидер.

По словам Путина, даже если в Югославии был внутренний конфликт, Соединенные Штаты не мели «право наносить удар по европейской столице». Также президент напомнил, как американские войска вторглись в Ирак и Сирию. В первом случае «разрушили страну и создали очаг международного терроризма», а потом поняли, что ошиблись.

«Ничего себе! Разрушили страну — разведка подвела. И все объяснение», — сказал глава РФ.

Ранее сообщалось, что Путин возложил всю ответственность за напряженность в Европе на США.

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