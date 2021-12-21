Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шойгу сообщил о завершении испытаний российского БПЛА «Альтиус-РУ» 15:22
Федун рассказал, почему он не комментирует отставку Витории с поста тренера... 15:20
Испанские археологи нашли легендарный храм Геракла Гадитана 15:19
Названа страна — хозяйка «Детского Евровидения 2022» 15:18
Цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров 15:18
Причиной пожара в томском ТЦ «Лента» назвали поджог 15:17
Пенелопа Крус запретила детям регистрироваться в соцсетях 15:17
МИД назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России красной линией 15:15
Путин рассказал о способах России решать вопросы 15:12
Шойгу заявил, что США в Европе сформировали «многосферную» бригаду 15:11

Путин вошел в десятку самых популярных политиков в интернете

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России занял восьмое место в списке политиков, которых чаще всего искали в интернете в 2021 году. Согласно данным портала Statista, имя российского лидера фигурировало в поисковых запросах примерно 780 тыс. раз в месяц.

Первое место занял президент США Джо Байден, на долю которого приходилось в среднем по 7 млн запросов в месяц. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал вторым с 2 млн запросов в месяц. На третьем месте расположился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель замкнула четверку: в среднем на нее приходилось около 1,4 млн запросов в месяц.

Путина также обошли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо, расположившиеся на 5, 6 и 7 местах соответственно. Лидеры Бразилии и Италии Жаир Болсонару и Марио Драги заняли 9 и 10 строчку в рейтинге.

Ранее бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок оказался в списке ста самых популярных мемов страны за прошедший год.

В начале декабря американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Впервые за последние 11 лет его возглавила не Ангела Меркель. Более того, бывший канцлер Германии даже не попала в список. Первое место журнал отдал бывшей жене основателя Amazon Маккензи Скотт. Россию в списке представляет только один человек — глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть