Путин вошел в десятку самых популярных политиков в интернете

Президент России занял восьмое место в списке политиков, которых чаще всего искали в интернете в 2021 году. Согласно данным портала Statista, имя российского лидера фигурировало в поисковых запросах примерно 780 тыс. раз в месяц.

Первое место занял президент США Джо Байден, на долю которого приходилось в среднем по 7 млн запросов в месяц. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал вторым с 2 млн запросов в месяц. На третьем месте расположился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель замкнула четверку: в среднем на нее приходилось около 1,4 млн запросов в месяц.

Путина также обошли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо, расположившиеся на 5, 6 и 7 местах соответственно. Лидеры Бразилии и Италии Жаир Болсонару и Марио Драги заняли 9 и 10 строчку в рейтинге.

Ранее бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок оказался в списке ста самых популярных мемов страны за прошедший год.

В начале декабря американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Впервые за последние 11 лет его возглавила не Ангела Меркель. Более того, бывший канцлер Германии даже не попала в список. Первое место журнал отдал бывшей жене основателя Amazon Маккензи Скотт. Россию в списке представляет только один человек — глава Центробанка Эльвира Набиуллина.