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В России ожидают от США достижения понимания по гарантиям безопасности

Глава делегации РФ в Вене надеется на достижение понимания с США по гарантиям безопасности

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Ivan Sekretarev/AP

Возможно, с США удастся достичь понимания по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире «Соловьев Live».

Ранее в госдепартаменте заявили, что предложения Москвы по безопасности, переданные Вашингтону, не развеяли озабоченности американской стороны.

«Я думаю, это была первичная реакция... Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», — выразил мнение российский дипломат.

По его словам, переговоры могут начаться, уже начались контакты помощника президента России Юрия Ушакова с советником американского лидера.

«Выступали и (генсек НАТО Йенс - прим.) Столтенберг, и (представитель госдепартамента США Нед - прим.) Прайс — разные совершенно оценки. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности — оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть и в реальные сроки. Я надеюсь на это», — добавил Гаврилов.

Глава российской делегации также заявил, что Россия ждет от НАТО и США реальных шагов в диалоге по безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО, которые 15 декабря были переданы США.

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