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Украина готова к урегулированию в Донбассе

Зеленский рассказал лидерам Литвы и Польши, что Киев готов к урегулированию в Донбассе

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Володимир Зеленський/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал своим коллегам из Литвы и Польши, что Киев готов к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер накануне провел встречу с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в рамках «Люблинского треугольника».

«Я детально рассказал о наших мирных инициативах в рамках трехсторонней контактной группы, в рамках минского заседания, готовность к диалогу, попытки организовать встречу в «нормандском формате», — рассказал Зеленский, отметив, что коллеги выразили ему поддержку.

Завершение конфликта в Донбассе было одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского, который сел в президентское кресло в мае 2019 года.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что через несколько недель Россия вернется к нормандскому формату по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, а также не исключил, что может быть создан отдельный формат прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.

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