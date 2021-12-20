Песков: закон об упрощенном гражданстве не приблизит встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, будет ли способствовать встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского подписанный украинским лидером закон об упрощении получения гражданства страны некоторым категориям граждан, в том числе россиянам.

По словам Пескова, вряд ли этот фактор может играть какую-либо роль в подготовке встречи глав государств.

«Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем», — заявил Песков.

18 декабря Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны лицам, «которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

Ранее Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным. Позиция президента Украины заключается в том, что его прямой диалог с Путиным должен строиться на главном запросе как украинского, так и российского народов.

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, переговоры с Зеленским будут иметь смысл, когда он признает Крым российским.