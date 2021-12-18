Bloomberg: мягкая позиция Байдена в отношении России может привести к последствиям

Чересчур мягкая политика президента США Джо Байдена по отношению к России и российскому президенту Владимиру Путину слишком контрастирует с его предвыборными обещаниями и может привести к негативным последствиям для демократической партии. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

По его словам, в партии демократов назревает политический кризис, в дополнение к стратегическому кризису по вопросу Украины.

«В течение четырех лет [президентства республиканца Дональда Трампа — прим. «Газета.ru»] демократы изображали себя партией ястребов России, в отличие от президента, которого они считали лакеем Путина», — указывает Лейк.

При этом после прихода к власти Байдена и его администрация, отмечает обозреватель, «прекратили применение серьезных санкций в отношении «Северного потока --2», воздержалась от наказания российских взломов критически важной инфраструктуры и теперь пытаются предотвратить российское вторжение на Украину с помощью одних только угроз».

«Некоторые могут назвать это политикой умиротворения. Другие могут сказать, что президентство Байдена до сих пор было подарком Владимиру Путину», — резюмирует он.

Ранее в Белом доме заявили, что не намерены публично обсуждать ход переговоров с Россией, касающихся ситуации на Украине.