Главу Росжелдора Коваля освободили от должности

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Игорь Коваль освобожден от должности, говорится на сайте правительства РФ.

Уточняется, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Коваля от должности в связи с переходом на другую работу.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначен его заместитель Александр Иванов.

Коваль работал в должности главы Росжелдора с мая 2021 года. Ранее он работал в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами, затем возглавлял отдел по привлечению и сопровождению инвестиций в департаменте инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства самого Минэкономразвития, затем в 2012 году возглавил этот департамент. Спустя пять лет был назначен главой департамента международного сотрудничества ОАО «РЖД».

Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост директора ФСИН генерала Аркадия Гостева.