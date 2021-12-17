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Джонсон и Зеленский обсудили необходимость диалога с Россией

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Ted Shaffrey/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский выразили солидарность в необходимости диалога с Россией, передает ТАСС заявление канцелярии главы британского правительства.

Согласно коммюнике, стороны «согласились с ценностями продолжения диалога, в том числе с Россией, и условились поддерживать тесные контакты». В заявлении также говорится о том, что британский премьер-министр отметил важность выполнения Минских соглашений «всеми сторонами».

Политики также «усилили сокращения Украиной и другими европейскими средствами зависимости от российского газа», добавили в британском правительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин, обсуждая ситуацию вокруг Украины с Борисом Джонсоном, призвал к переговорам по гарантиям безопасности России. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. В свою очередь британский премьер предупредил, что «агрессия против Украины станет стратегической ошибкой Москвы».

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