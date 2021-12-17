МИД опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО

Министерство иностранных дел России 15 декабря передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заявили в МИД РФ.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Ранее в издании The National Interest допустили, что Россия усиливает свою обороноспособность на западе страны из-за потенциальной угрозы нападения стран НАТО. В материале отмечается, что за последние несколько столетий на Россию не раз нападали державы вроде Польши, Швеции, Франции и Германии. После распада Организации стран Варшавского договора, подчеркивается в материале, Россия «стала еще уязвимее», поскольку западные границы сдвинулись на восток из-за вхождения многих экс-сателлитов СССР в блок НАТО.

14 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинисте, в ходе которых Путин подчеркнул необходимость переговоров между РФ, США и НАТО по созданию «правовых гарантий» безопасности России, которые не позволят альянсу «продвигаться на восток» и размещать ракетные системы на Украине и в сопредельных странах.