Ким Чен Ын проигнорировал траурные мероприятия в годовщину смерти своего отца

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нарушил ежегодное правило посещать в день смерти Ким Чен Ира его мавзолей. Как сообщает The Globe And Mail, в пятницу, 17 декабря, в государственных СМИ КНДР не было сообщений о каких-либо публичных действиях Ким Чен Ына.

«В каждую предыдущую годовщину смерти Ким Чен Ын отдавал дань уважения в мавзолее, где находится забальзамированное тело Ким Чен Ира вместе с телом Ким Ир Сена. Ким Чен Ын также созывал национальные собрания в честь своего отца во время некоторых предыдущих знаменательных юбилеев, таких как первая и пятая годовщина со дня его смерти», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что причиной такого поведения лидера Северной Кореи могут быть сложности с управлением страной во время пандемии коронавируса и санкций ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи на 11 дней запретило гражданам смеяться и пить алкоголь. Именно столько будут длиться траурные мероприятия, посвященные десятой годовщине смерти Ким Чен Ира. Гражданам КНДР запрещено демонстрировать признаки хорошего настроения в местах массового скопления людей. За соблюдением ограничений будет следить полиция.