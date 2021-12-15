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Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России

Помощник госсекретаря США Донфрид прибыла в МИД РФ для переговоров по Украине

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Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в министерство иностранных дел России, где она встретится с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. Видео с прибытием американского дипломата опубликовало РИА «Новости».

Перед началом переговоров Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности. По его словам, во время встреч с Донфрид российская сторона продемонстрирует ей логику и конкретику этой идеи.

Помимо этого, источник в администрации президента России сообщил, что Донфрид 15 декабря намерена встретиться с заместителем главы администрации российского президента Дмитрием Козаком. Одной из тем переговоров называлась Украина, в этой стране Донфрид побывала до визита в Москву.

Как сообщала пресс-служба Государственного департамента США, после Москвы Донфрид направится в Брюссель, где 15–16 декабря пройдут переговоры с США по ЕС и НАТО для обсуждения дипломатического сотрудничества с Украиной.

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