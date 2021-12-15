В Донбассе рассказали, как можно решить конфликт на востоке Украины

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина не должна решать судьбу ДНР и ЛНР без участия граждан обеих республик. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, решать судьбу жителей Донецка и Луганска жителями Львова, Ровно, Тернополя, Киева является верхом цинизма. Пушилин отметил, что на это никто не пойдет, так как это противоречит Минским соглашениям.

«В Минских соглашениях прописано все досконально про конституционную реформу, которая должна быть согласована с представителями Донецка и Луганска, то есть с нами», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее Пушилин заявлял, что Киев стянул в зону конфликта значительное число вооружения и личного состава. Также он сообщал, что противостояние Украины и ДНР уже не происходит «один на один», к ситуации на Украине привлечены силы НАТО.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к прямым контактам с Россией, без этого конфликт в Донбассе не завершится. По словам главы государства, армия — единственная сила, которая способна защитить Украину.

Зеленский подчеркнул, что не боится общаться с российским коллегой Владимиром Путиным и знает об истинном отношении других европейских стран к Украине и ее независимости.