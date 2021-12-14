Посол РФ в Британии Келин обвинил НАТО в военном освоении черноморского побережья

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил в эфире телеканала «Россия 24» об увеличении присутствия НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Идет военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Черному морю, изучают побережье», — сказал Келин.

Дипломат назвал Россию и НАТО «двумя крупнейшими геополитическим факторами», от которых зависит европейская и глобальная безопасность, и призвал альянс выстраивать с Москвой соответствующий диалог.

Ранее сообщалось, что в Черноморском флоте России взяли под наблюдение французский фрегат «Овернь», зашедшим в акваторию Черного моря.

Это не первый случай, когда военные корабли стран Запада подходят к российским границам в Черном море. Так, в начале ноября в регион прибыли корабли ВМС США Porter, Mount Whitney, а также танкер-заправщик John Lenthal, задействованные в дальнейшем в военных учениях НАТО.